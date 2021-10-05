Руководство порта Поти прокомментировало ситуацию с Саакашвили

У "Корпорации морской порт Поти" (APM Terminals Poti) нет и не может быть никаких данных о нелегальном въезде в страну бывшего президента Михаила Саакашвили через порт, такое заявление она распространила сегодня.

"Морской порт Поти не уполномочен и, соответственно, не ответственен за проверку входящих или выходящих на территорию порта грузов и сопровождающих их лиц", - цитирует его Sputnik Грузия.

В компании пояснили, что все эти процессы целиком контролируются и управляются государственными структурами.

Кроме того, авторы заявления подчеркнули, что корпорация ожидает официального комментария следственных органов по поводу задержания двух сотрудников порта. Руководство "Корпорации морского порта Поти" готово идти на сотрудничество с правоохранительными органами.

Напомним, накануне были задержаны еще два человека, оказавших помощь Саакашвили в нелегальном проникновении на территорию Грузии, это жители Поти, отец и сын. Против них открыто уголовное дело по статье "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии и создание им соответствующих условий для незаконного пребывания в Грузии", им грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.