На смену легендарной СВД в войска поступит СВЧ

В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова (СВД), - сообщили сегодня в группе компаний "Калашников".

"Государственные испытания СВЧ завершены с положительным результатом. В настоящее время идет документальное оформление итогов испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение", - рассказали в "Калашникове", передает РИА Новости.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ, шифр "Жнец") представляет собой новое поколение винтовок, обеспечивающее поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

Впервые СВЧ показали на выставке "Армия-2017". Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона - отечественный и натовский, его масса без патронов составляет 4,6 кг, длина в зависимости от версии - до 115 см, а емкость магазина - 10 патронов.

СВД, принятая на вооружение еще в 1963 году, проста в освоении и эксплуатации и обладает высокой надежностью, но уже не отвечает современным требованиям с точки зрения дальности поражения целей одним выстрелом.