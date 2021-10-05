На Кубани коттеджный поселок вместе с дорогой сместился из-за ливней

Обильные дожди привели к подвижке грунта и смещению 20 жилых домов и участка дороги в селе Сергей-Поле Лазаревского внутригородского района Краснодарского края.

"Произошла подвижка грунта на площади. В результате произошло смещение 20 жилых домов и участка дороги в коттеджном поселке Сергей-Поле по улице Новошкольная. Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Из этих домов 8 были заселены, сейчас все жители поселка эвакуированы в санаторий. Погибших и пострадавших нет региону.

Смещение грунта привело также к наклону опоры газовых труб и ЛЭП, газоснабжение и электроснабжение отключено в пределах коттеджного поселка.

Последствия устраняют 26 человек и 12 единиц техники.