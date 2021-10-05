Сирены включат в Москве 6 октября

Проверка готовности системы оповещения пройдет в Москве 6 октября, граждан призвали сохранять спокойствие. Об этом сообщил Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"Завтра, 6 октября, в столице пройдет плановая проверка готовности систем оповещения населения. В 10:40 в городе запустят электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!". Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов", - сказано в сообщении.

Проверка будет проводиться для отработки своевременного информирования жителей в случае чрезвычайной ситуации. Граждан просят сохранять спокойствие.