Атмосферное давление снова побило рекорд в Москве

Атмосферное давление в Москве побило очередной рекорд, об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, суточный показатель в российской столице установил уже четвертый рекорд подряд, превзойдя уровень 2010 года.

Синоптик обратил внимание на то, что атмосферное давление значительно превышает норму.

"К вечеру параметры показывают 766 мм ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормального", - цитирует Леуса ТАСС.