Пожар в столичной высотке унес жизни взрослого и ребенка

В пожаре, вспыхнувшем в девятиэтажке в столичном районе Чертаново, погибли ребенок и взрослый, еще семь человек пострадали, - сообщил представитель экстренных служб столицы.

"В результате возгорания в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома в районе Чертаново Северное в Сумском проезде на юге столицы пострадали девять человек, из них двое, в том числе ребенок 2011 года рождения, погибли", - цитирует собеседника РИА Новости.

Шесть пострадавших госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно. Всего из дома эвакуировали 28 человек.

Пожар площадью в 30 кв м был ликвидирован в 00.21, его тушили 123 человека и 36 единиц техники, - добавили в столичном МЧС.