США не планируют снимать санкции с Ирана до завершения переговоров

Вашингтон не будет снимать санкции с Ирана "авансом" - до достижения договоренностей о перезапуске ядерной сделки, - заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Мы не сняли никаких санкций. Мы не будем платить авансом, и дали это ясно понять", - рассказал чиновник, передает РИА Новости.

Он признал, что ситуация значительно деградировала после срыва договоренностей, предполагавших вывод Ирана из-под санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. Сейчас иранцев от обладания запасами обогащенного урана, достаточными для производства одной единицы ядерного вооружения, отделяют "несколько месяцев" вместо прежнего года, - сообщил представитель Белого дома.

В Вашингтоне по-прежнему делают ставку на дипломатические методы, но если переговоры не сработают, возможны иные варианты действия, чтобы не допустить появления у иранцев ядерного оружия, - добавил чиновник.

Стороны рассчитывают на скорое возобновление переговоров в Вене, речь на которых пойдет о взаимном возвращении к обязательствам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), от которого отказался предыдущий президент США Дональд Трамп, развернувший кампанию "максимального давления".