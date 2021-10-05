Российские авиакомпании возобновляют полеты еще в пять стран

С сегодняшнего дня Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами - Джибути, Данией, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, помимо этого, расширяется география полетов в Индию и Испанию.

Уже с сегодняшнего дня российские авиакомпании начнут летать на Гоа и в Дели из Москвы и Санкт-Петербурга. Будет осуществляться по четыре рейса в неделю на каждом из направлений. Кроме того, россияне смогут отправиться на Тенерифе из Москвы. На этом направлении будет два рейса в неделю, - передает РЕН ТВ.

Из Москвы в Джибути авиакомпании будут выполнять два рейса в неделю, как и в Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург. Также сегодня из Санкт-Петербурга стартуют полеты в Копенгаген, которые будут осуществляться дважды в неделю.