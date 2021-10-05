В Азербайджане появился госстандарт на пшеничный хлеб

Государственный стандарт на пшеничный хлеб утвердили в Азербайджане.

Госстандарт AZS 899: 2021 "Хлеб из пшеничной муки. Технические условия" разработан юридическим лицом публичного права "Азербайджанский институт стандартизации", сообщили в Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики республики.

Новый государственный стандарт разработан на основе проведенных в стране научных исследований, международных и региональных стандартов. Стандарт включает в себя требования по обеспечению потребителей высоким качеством отборного цельнозернового хлеба.

Ранее в Азербайджане были приняты стандарты AZS 888: 2020 - "Пшеница. Технические условия" и AZS 894: 2021 - "Мука пшеничная для хлебопекарной промышленности. Технические условия".