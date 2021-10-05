Жителей столичного региона ждет прохладная солнечная погода

Сегодня в столичном регионе будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров в столице могут опуститься до одного градуса. На территории Подмосковья днем ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов. В ночные часы в регионе может похолодать до минус двух.

Атмосферное давление составит около 766 мм рт ст, осадков не ожидается.