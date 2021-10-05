Деньги на недостающий газ для Украины истребуют у оператора ГТС страны – СМИ

Чтобы обеспечить Украину газом зимой, компания НАК "Нафтогаз Украины" получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 млрд гривен ($1,8 млрд) на закупку топлива, - пишет "Экономическая правда".

Отопительный сезон в стране пройдет в условиях нехватки "голубого топлива": вместо 19 млрд кубометров, необходимых для этого, на Украине есть лишь 15, и при нынешних спотовых ценах на газ закупка такого объема обойдется Украине более чем в 120 млрд гривен (около $4,5 млрд), - говорится в статье.

"Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие четыре миллиарда кубометров "Нафтогазу" нужны будут десятки миллиардов гривен", - указывает издание, передает РИА Новости.

Постановлением правительства Украины компания-оператор газотранспортной системы страны выплатит "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля над ГТС в результате проведенного в прошлом году анбандлинга (разделения), ее общий размер составит 51 млрд гривен, основную часть в размере 48 млрд выплатит "Оператор ГТС Украины".

"Из этой суммы на счетах "Оператора" есть только 30 млрд гривен. Недостающие 18 млрд компания, скорее всего, одолжит", – заявил источник "ЭП" в "Нафтогазе". При этом в "Операторе ГТС Украины" от запланированной экстренной выплаты "не в восторге", - отмечает издание.

"Дело в том, что "Нафтогазу" не на что закупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется говорить публично", - поясняет издание.