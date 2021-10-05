Узбекистан попал в топ-5 туристического рейтинга The Times

Узбекистан вошел в список самых "умопомрачительных мест для отдыха" по версии британской газеты The Times.

Республика заняла пятое место, уступив таким направлениям, как Австралия, Индия, река Меконг и фьорды в Норвегии.

В газете оценили архитектуру Узбекистана, "которая пронизывает всю романтику древнего Шелкового пути".

"Здесь есть, на что посмотреть: на Ташкент, богатый музеями и советских построек, на Самарканд - бывшую столицу империи Амира Темура - где купола Регистана, выложенные голубой плиткой, представляют собой древнее чудо света", - отмечается в рейтинге.

Также туристам рекомендуют осмотреть красоты Бухары и "ее туманные улочки каламинового оттенка, которые по цвету гармонируют с красками пустыни" и Хиву, 1500-летняя исламская архитектура которой "настолько хорошо сохранилась, что легко может стать фоном для блокбастера".

Узбекистан является привлекательным направлением в том числе и потому, что в стране действует безвизовый режим.