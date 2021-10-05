Закачка газа в первую нитку "Северного потока - 2" порадовала немцев - СМИ

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода "Северный поток - 2", который вызвал множество положительных эмоций у жителей Германии.

"Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия - надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена "холодной войны"", - написал пользователь hermangerman, цитирует РИА Новости.

"Что ж, вперед", - отметил Frederic B.

"Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует "Северный поток - 2"", - заявил Rainer S.

"Хорошая новость в тяжелое время!" – указал Sag-mal.

"Зима приближается, хорошие новости", - заметил Robert SP.

"Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится "атлантистам" от политики", - добавил Michael K.

Напомним, как сообщили в Nord Stream 2 AG, оператор начал заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования. Заполнение нитки будет осуществляться с российской площадки береговых объектов. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

"Северный поток - 2" - газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 млрд кубометров.