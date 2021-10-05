"Киноэкипаж" отправляется в космос

Сегодня на МКС отправляется "киноэкипаж", в составе которого - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они уже вышли из гостиницы "Космонавт" на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт под традиционную песню "Трава у дома".

Проводить "киноэкипаж" к гостинице "Космонавт" приехали их семьи - в частности, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель. Уже садясь в автобус, режиссер Шипенко продемонстрировал сценарий фильма "Вызов". "Это сценарий фильма, который мы там будем снимать", - рассказал Шипенко, передает РИА Новости.

Экипаж доставят на 254-ю площадку космодрома, где они наденут скафандры и проверят их герметичность, после чего состоится доклад экипажа главе госкомиссии - гендиректору "Роскосмоса" и одному из продюсеров фильма "Вызов" Дмитрию Рогозину о готовности к полету. После этого экипажи снова займут свои места в автобусах: основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий - на наблюдательный пункт.

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится сегодня в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС. С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты.

Планируется, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05 мск. На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.

Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка на Землю в степях Казахстана запланирована на 17 октября.