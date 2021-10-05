Пожар в инфекционной больнице Кирова унес жизни двух пациентов

Минувшей ночью в инфекционной больнице в Кирове вспыхнул пожар, есть жертвы, - сообщается на сайте ГУМЧС по региону.

"Поступила информация о том, что произошел пожар в палате 5 корпуса 3 отделения инфекционной больницы города Кирова... Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Всего из больницы эвакуировали 36 человек. Пациентов направили в другие городские здравницы.