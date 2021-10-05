Нур-Султан накрыло снежным покрывалом

Минувшей ночью в Нур-Султане выпал первый снег, который накрыл город толстым слоем, жители столицы Казахстана жалуются на гололед на дорогах.

В некоторых частях города даже намело небольшие сугробы, а движение на улицах столицы затруднено, из-за скользких дорог с утра возникли пробки, - передает Sputnik Казахстан.

По данным синоптиков Казгидромета, сегодня температура воздуха в столице составит 0 - плюс 2 градуса, снова ожидаются осадки в виде дождя и снега.