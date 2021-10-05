Соцсети возвращаются к нормальной работе

Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp постепенно восстанавливают работу, - свидетельствуют данные портала Downdetector.

В последние часы количество сообщений о перебоях в работе снизилось, а пользователи в соцсетях стали сообщать о восстановлении сервисов Facebook и Instagram. В частности, о восстановлении работы данных соцсетей сообщают и в России, - передает "Интерфакс".

"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", - говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.

При этом в Facebook заверили, что сбой в работе этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp не привел к раскрытию данных пользователей.

Напомним, накануне около 18:13 мск произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сервисы не работали более шести часов.

Крупнейшие российские операторы связи заявили об отсутствии неполадок на их сетях и подчеркнули, что сбои у Facebook, WhatsApp, Instagram связаны не с ними.