Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане идет на спад

Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане уверенно идет на спад – за минувшие сутки в стране было зафиксировано 1 624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по нераспространению болезни.

Лидером по числу новых инфицированных остается Алматы – здесь 328 инфицированных, на втором месте столица - Нур-Султан – с 287 заболевшими, на третьем – Карагандинская область со 174 заболевшими, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших за сутки в Алматинской (169), Восточно-Казахстанской (101), Костанайской (104) и Павлодарской (115) областях.

Днем ранее сообщалось о том, что положительный ПЦР-тест зарегистрирован у 1 717 казахстанцев.

По данным министерства здравоохранения, 27 человек умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19, 12 скончались от пневмонии с признаками коронавируса.

Всего в стране подтверждено 894 334 случая.