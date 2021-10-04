Facebook перезагрузят вручную

Специалисты компании Facebook попробуют вручную перезапустить серверы для устранения почти пятичасового сбоя в работе социальной сети.

Об этом сообщил в Twitter репортер газеты The New York Times Майк Айзек.

"Facebook отправила небольшую команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезагрузить серверы, попытавшись решить проблемы таким образом", - уточнил он.

Напомним, в данный момент продолжается самый масштабный сбой в работе соцсети Facebook с 2008 года, не работают также Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов.