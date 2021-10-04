Домен Facebook продают в интернете

Домен Facebook (facebook.com) предлагают купить на сайте Whois, занимающемся такими сделками. Соответствующую информацию распространил основатель Twitter Джек Дорси.

Автор объявления не уточняет, кто именно продает домен и какую цену он просит, пишет ТАСС.

Facebook эти сообщения не комментирует.

Ранее сегодня стало известно о масштабном сбое в работе Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp; позже проблемы начались и у других социальных сетей.