Можно ли принять правила игры в эпоху ядерного оружия?

Хотя соперничество исторически было наиболее привычным способом взаимодействия между государствами, на протяжении нескольких веков шел поиск более дисциплинированного подхода. Эта задача стала особенно актуальной после возникновения "ядерного миропорядка", центральной темой которого оказалось военное превосходство узкой группы государств над остальными, пишет Modern Diplomacy.

Осознание того, что конфликт между ядерными державами станет последним в истории человечества, заставляет искать и устанавливать относительно стабильные правила, по крайней мере, регулирующие неизбежную конкуренцию. Вопрос в том, действительно ли такие правила необходимы для выживания тех, кто может их создавать?

Официальная российская доктрина основана на бесспорно положительном ответе на этот вопрос и рассматривает Устав ООН как свод общих "законов" для поддержания мира между суверенными государствами. Китай и большинство стран мира придерживаются того же подхода. Соединенные Штаты и их союзники считают, что ООН, конечно, является главным международным институтом, но помимо формального равноправия в мировой политике существует система, которая дает преимущество сильным. Такой подход продвигает "международный порядок, основанный на правилах" и часто вызывает законную критику со стороны России. Но если мы внимательно посмотрим на современный мировой порядок, мы увидим, что в центре находятся законы, которые намного более могущественны, чем любые формальные или неформальные правила, которые обсуждаются сейчас.

Бесславный конец военной интервенции США в Афганистане (и на Ближнем Востоке) позволил предположить, что наступил конец господства западных держав в мировых делах. Единственная проблема на пути к более справедливому международному порядку - неспособность Америки признать новый баланс сил в мировой политике и экономике. Вот почему большинство современных зарубежных оценок американской внешней политики основано на гипотезе о том, что эта держава утратила связь с реальностью.

Такое предположение основано на значительном эмпирическом опыте, с которым трудно спорить. Нет смысла перечислять доказательства того, что самая мощная военная и экономическая держава в мире неспособна признать необратимый характер изменений баланса сил между ведущими государствами.

Невозможно обнаружить даже базовые признаки того, что внешнеполитическая стратегия и культура этой страны могут измениться, особенно если принять во внимание, что ни одна из военных авантюр Запада после окончания холодной войны была связана с ее жизненными интересами. В отличие от европейских государств после Второй мировой войны Соединенные Штаты еще не потерпели поражения, которое могло бы существенно повлиять на их оценку собственного места в мире. И вряд ли это изменится, если учесть фактор ядерного оружия.