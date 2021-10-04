Братьев, грабивших частные дома, задержали на Ставрополье

Два брата стали подозреваемыми в семи кражах из домовладений, которые находятся в частном секторе Ставрополя, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по краю.

Стражи порядка выяснили, что преступники действовали по ночам. "Молодые люди проникали в дома и похищали имущество: денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, коллекционные монеты, антиквариат, дорогостоящие аксессуары, личные вещи, ювелирные изделия, велосипеды", - указали в полиции.

В результате оперативных мероприятий ставропольские полицейские задержали подозреваемых в соседнем регионе. На допросе они признались, что выбирали для того, чтобы обокрасть, дома с хорошей ухоженной территорией.

Пр обыске по месту жительства фигурантов оперативники изъяли значительную часть украденного имущества.

В общей сложности братья нанесли всем потерпевшим ущерб на сумму более 600 тыс рублей.

Открыто семь уголовных дел по ч. ч. 2,3 ст. 158 УК РФ, которые соединят в одно производство.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.