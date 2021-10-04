Часть жителей Алматы завтра останется без холодной воды

Холодную воду отключат завтра утром в некоторых зданиях в Ауэзовском районе Алматы.

Отключение коснется зданий, расположенных на территории микрорайонов Алмас, Астана, Атамекен, Достык, Куаныш, Мамыр-1, Мамыр-2, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7, Тепличный, Шабыт, Калкаман-2 (в контуре улиц Шаляпина –Мусабаева – Ашимова – Абая). Холодной воды не будет 6 октября с 08.00 до 00.00.

"В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении ГКП "Алматы су".