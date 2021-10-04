Краевая инфекционная больница в Ставрополе прирастет новыми корпусами

В Ставрополе на улице Серова построят новые корпуса краевой инфекционной больницы. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в медицинском учреждении будут размещены реанимационное отделение и лаборатория, отдельное здание отдадут компьютерной томографии. Также планируется открыть консультационный центр для тех, кто уже выписался, чтобы они могли проходить реабилитацию под контролем врача.

"Здесь однозначно нужна будет поддержка федерального центра, поскольку проект масштабный", - написал губернатор Ставрополья.

При этом он подчеркнул, что проект уже прошел государственную экспертизу.