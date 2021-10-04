Определен лучший парк Москвы для вечерних прогулок

Жители и гости Москвы выбрали лучшие парки столицы для вечерних прогулок, сообщает пресс-служба Сергея Собянина.

В опросе приняли участие более 224 тыс человек.

Как отметил сам мэр Москвы на своей странице во "ВКонтакте", самым популярным оказался Парк Горького, со смотровой площадки которого видны Воробьевы горы, Нескучный сад, Шуховская и Останкинская башни. За него было отдано около 40 368 голосов.

На втором месте оказался музей-заповедник "Царицыно" с павильоном "Миловида", расположенный на холме у Верхнего Царицынского пруда (36 311 голосов). Тройку лучших мест для вечерних прогулок замкнул парк "Ходынское поле" с панорамными качелями и лежаками на искусственных холмах (36 047 участников опроса).

Стоит добавить, что в голосование включили 16 мест отдыха — каждый участник мог выбрать до пяти вариантов.