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"Воркаут фест 2021" пройдет в Дагестане

&quot;Воркаут фест 2021&quot; пройдет в Дагестане

Каспийск примет всероссийский фестиваль уличного спорта "Воркаут фест 2021", который состоится 13 октября.

Мероприятие пройдет в два этапа: Workout Battle – фристайл баттл, а также Workout Games – силовое троеборье. Участие могут принять мужчины от 14 лет и старше.

Отмечается, что в Дагестане соберутся известные атлеты со всей страны. Лучших спортсменов ждут призы от главы Дагестана Сергея Меликова и проекта "Трезвая Россия".

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Вестник Кавказа

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