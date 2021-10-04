В Турции найдено 400 гробниц возрастом около двух тысяч лет

В Турции, в древнем городе Блаундус, археологами было найдено 400 высеченных в скале гробниц, чей возраст насчитывает около 1800 лет.

По словам руководителя раскопок профессора Бирола Джана, гробницы использовались после II века нашей эры. "Можно сказать, что они предназначались для семейных захоронений", - уточнил он, передает ТАСС.

Также исследователи полагают, что в древнем городе есть большое количество других подземных погребений.

Рассказывая о найденных захоронениях Джана обратил внимание на то, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов. "Перед стенами каждого склепа прямо в скале вырезаны арочные саркофаги. Помимо этого, внутри гробниц мы обнаружили места, которые, как полагаем, использовались для погребальных церемоний. Вход в них закрывали мраморной дверью, которую открывали во время захоронений или ритуалов", - сказал он, отметив, что в настоящее время специалисты постараются сохранить гробницы и сделать все возможное для того чтобы весь некрополь в будущем смогли посещать туристы.