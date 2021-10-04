Привитая от COVID-19 жительница Грузии выиграла в лотерее "Вакцинируйся и выиграй"

В Грузии в лотерее "Вакцинируйся и выграй" 10 тыс лари выиграла девушка из деревни Самеба района Хелвачаури.

25-летняя Хатуна Меликишвили проживает в деревне Самеба вместе с родителями. По профессии она финансист, работает в банке кассиром-оператором.

По словам Хатуны, она даже не мечтала о том, чтобы выиграть. "Я знала о лотерее, но никогда не проверяла, выиграла ли я. Думала, что никогда ничего не выиграю. Честно говоря, я в шоке… Выиграла, причем 10 тыс лари…", - цитирует девушку "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 618 620 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 591 668 человек, умерли - 9068.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.