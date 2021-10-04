Карачаево-черкесские кинематографисты снимут фильм о возвращении на родину

Кинематографисты из Карачаево-Черкесии планируют снять полнометражный художественный фильм о возвращении на родину в аул на Кавказе, где живут его дедушка и бабушка, мальчика, 11 лет жившего в Москве.

"Мальчик, вырос в Москве, но из-за семейных обстоятельств он оказывается в ауле на Кавказе, где живут его бабушка и дедушка. Здесь он живет, учится в школе, не зная жизни в ауле, не зная своего родного языка. Проводником для него в этот мир становятся соседский мальчик и девочка, которая ему очень понравилась. Должно получиться очень доброе кино", - рассказал автор идеи фильма, руководитель союза кинематографистов республики Магомет-Али Найманов, передает "Это Кавказ".

Фильм по сценарию Вадима Саитова и Халимат Гергоковой начнут снимать весной 2022 года. В съемках примут участие выпускники школы кино "Киностарт", получившей поддержку Фонда президентских грантов. В работе над сценарием также участвовали продюсеры из Москвы, заинтересовавшиеся проектом.