На Хабиба Нурмагомедова совершена попытка нападения на благотворительном вечере

Неизвестный предпринял попытку нападения на чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Случай произошел на мероприятии в Великобритании, прошедшем в рамках серии благотворительных вечеров.

После того, как Хабиб закончил свое выступление, из зала вышел зритель и попробовал напасть на него. Спортсмен отреагировал на ситуацию абсолютно невозмутимо, попросив мужчину не делать этого. Охрана моментально остановила нарушителя спокойствия, передает Чемпионат.com.

"Ребята, я прилетел сюда из другой части мира, чтобы увидеть вас, ребята, и, вы знаете, я думаю, что тоже заслуживаю немного уважения. Спасибо. Во всем мире у меня есть большая поддержка со стороны моих людей, которые придерживаются таких же взглядов, как и я, и я действительно верю, что здесь у нас одинаковые взгляды", - поведал Нурмагомедов.

Он также призвал всех заботиться о своих детях. "Это наше будущее. Это самое главное. Спасибо вам, ребята", - резюмировал спортсмен.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.