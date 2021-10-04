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Продавцов сертификатов о вакцинации задержали в Дагестане

Продавцов сертификатов о вакцинации задержали в Дагестане

Полиция задержала двух медиков по подозрению в продаже поддельных сертификатов о вакцинации, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что врач-невролог и медсестра одной из районных больниц за взятку внесли в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения ложные данные о вакцинации двух человек. За это они получили 10 тыс рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливается причастность подозреваемых к другим подобным эпизодам.

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