Шарль Мишель рассказал, что сейчас жизненно важно для Грузии

Президент Европейского Совета Шарль Мишель оценил муниципальные выборы, прошедшие в Грузии 2 октября. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

Он выразил признательность всем гражданам Грузии, пришедшим на первый тур выборов в органы местного самоуправления.

"Жизненно важно, чтобы сейчас страна вернулась к глубоким структурным реформам, изложенным в соглашении от 19 апреля, особенно в области верховенства закона и судебной системы", - цитирует европейского дипломата Sputnik Грузия.