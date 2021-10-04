Шарль Мишель рассказал, что сейчас жизненно важно для Грузии
Президент Европейского Совета Шарль Мишель оценил муниципальные выборы, прошедшие в Грузии 2 октября. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.
Он выразил признательность всем гражданам Грузии, пришедшим на первый тур выборов в органы местного самоуправления.
"Жизненно важно, чтобы сейчас страна вернулась к глубоким структурным реформам, изложенным в соглашении от 19 апреля, особенно в области верховенства закона и судебной системы", - цитирует европейского дипломата Sputnik Грузия.
Вестник Кавказа
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