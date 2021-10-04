Данные 1,5 млрд пользователей Facebook продаются в даркнете

База данных, в которой содержится информация о 1,5 млрд пользователей Facebook, продается в даркнете, пишет сайт Privacy Affairs.

Есть какая-то связь между сбоями в работе социальной сети и "сливом" данных, пока не известно. Предварительно информация о базе появилась около 14 часов назад, еще до первых сигналов о сбоях, указывает ТАСС.

Сегодня, по сведениям Downdetector, возник глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, затем проблемы начали испытывать и другие соцсети.