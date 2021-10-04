Федеральная трасса обвалилась в Сочи

Движение на участке федеральной трассы Джубга - Сочи оказалось затруднено после разрушения дорожного покрытия в районе Мамайского перевала, такое сообщение распространила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Черноморье".

"На участке автодороги А-147 Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала произошла просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин асфальтового покрытия, расположенных на расстоянии приблизительно 70 м друг от друга", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Автодорога разрушена на толщину от 15 до 70 см по всей ширине проезжей части.

На месте событий работают специалисты дорожных служб, движение грузовых машин через Мамайский перевал временно прекращено, говорится в сообщении.