Полицейский сбил менявшего колесо водителя в Восточном Казахстане

Полицейский на легковой машине сбил 22-летнего мужчину в ночь на 2 октября на 25-м километре трассы Усть-Каменогорск-Семей. Об этом пишут казахские СМИ.

По предварительным сведениям, 22-летний водитель вышел из своего автомобиля, в котором ехал вместе с друзьями, с целью поменять колесо, и в это время его сбила двигавшаяся мимо Lada, передает YK-News.kz.

Сбитый мужчина скончался от полученных травм.

"Водитель автомобиля Lada являлся сотрудником полиции, он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - отметили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.345 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В полиции указали, что правоохранитель был уволен после ДТП.

В пресс-службе пояснили, что руководство департамента встретилось с родственниками погибшего и выразило соболезнования.