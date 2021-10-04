Ильхам Алиев: "Прежней ситуации в регионе никогда не будет"

Сегодня в Азербайджане отмечают День освобождения Джебраила. Ровно год назад азербайджанская армия отбила город и девять близлежащих сел у армянских оккупантов.

"Эта Победа имела очень большой смысл - впервые в первую неделю войны был освобожден город, районный центр, - заявил сегодня президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района. - Это придало нашей армии дополнительные силы, уверенность, и после этой Победы наша славная армия выполнила свою историческую миссию и в других местах. Джебраильцы хорошо знают, что в первый день войны от оккупантов были освобождены два села Джебраильского района - Беюк Марджанлы и Нузгяр - и четыре села Физулинского района, и это был наш первый успех", - напомнил президент Азербайджана.

4 октября - день освобождения Джебраила навсегда останется в нашей истории

"Когда шла война, нашей повседневной деятельностью, конечно, было закрепление победы, освобождение всех оккупированных территорий. То есть, не было времени анализировать достигнутые успехи, да и в этом не было необходимости. Но сегодня, анализируя это более точно и ясно спустя год после войны и освобождения Джебраила, мы видим, что эта победа имела очень важное значение", - заявил Ильхам Алиев.

Возведение в Джоджуг Марджанлы мечети, аналогичной мечети Говхерага, имеет символический смысл

"Находясь в Джоджуг Марджанлы, я сказал, что сегодня мы построили здесь мечеть, аналогичную Шушинской мечети Говхерага, что имеет символический смысл. После освобождения Шуши мы восстановим все наши мечети, разрушенные армянами. Спустя три года эти слова претворились в жизнь… В то время в Джоджуг Марджанлы был поэтапно возведен поселок из 150 домов, построены школа, медицинский центр. Была построена мечеть, аналогичная Шушинской, созданы возможности для открытия рабочих мест", - подчеркнул президент.

Кулак, ставший символом нашей Победы, - символ не только силы, но и единства

"Мы по праву гордимся и будем гордиться своими военнослужащими. Они - настоящие герои. Мы гордимся всем нашим народом. Потому что солидарность, единство, проявленные в течение этих 44 дней, представили азербайджанский народ всему миру как очень достойную и великую нацию. Кулак, являющийся символом нашей Победы, - это символ не только силы, но и единства… Мы объединились и добились желаемого, восстановили историческую справедливость. Посмотрите, какие заявления сейчас делает Армения? Нет никаких следов от мифологии, которую они выдумывали в течение тридцати лет. Так где же их победоносная армия? Где непобедимый армянский солдат? Тот, кто в течение тридцати лет вел грязную пропаганду против нас, пытался унизить достоинство азербайджанского народа, уже получил свой урок… Армянской армии нет. Мы ее уничтожили, искоренили. Мы уничтожили всю технику, которую они накопили за тридцать лет. Часть ее представлена в Парке военных трофеев. Мы уничтожили ее живую силу. Это сделал азербайджанский народ, показав свое превосходство", - сказал Ильхам Алиев.

В регионе никогда не будет прежней ситуации, это должны знать все

"Окончание Второй Карабахской войны не означает, что регион вернется к своему прежнему состоянию. Прежней ситуации никогда не будет. Это должны знать все", - заявил президент.

Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции

По его словам, в армянском обществе должны правильно анализировать ситуацию: "Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о «великой Армении». Они должны отказаться от мифической химеры об «Армении от моря до моря». Они должны отказаться и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет. Этой мифологии был положен конец. Всем остальным претензиям Армении против нас постепенно должен быть положен конец. Я сказал это, и я не бросаю слов на ветер. Я сделал все, что до сих пор говорил".

Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян

"Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян, пообещал президент Азербайджана. - Этот процесс начался… Мы восстановили и международное право, и историческую справедливость, и человеческую справедливость. Тот, кто совершил эти разрушения, – не человек. Сегодня покровители Армении должны это увидеть. Даже если не хотят видеть, должны увидеть и увидят. Весь мир видит. Мы уже начали издавать книги. Мы начали проводить презентации… Мы не только защитили себя, восстановили свою территорию, но также сломали хребет армянскому фашизму. Размахнувшись в этом регионе и опираясь на поддержку своих иностранных покровителей, армянский фашизм держал под оккупацией нашу территорию на протяжении тридцати лет", - напомнил Алиев.

Аналогичной Победы в многовековой истории нашего народа не было

"Наша Победа во Второй Карабахской войне является исторической. Аналогичной Победы в многовековой истории нашего народа не было. Весь народ объединился для достижения этой Победы, стоял за нашей армией, которая достойно выполнила приказы верховного главнокомандующего… Мы восстановили историческую справедливость, проявив героизм, самоотверженность, проливая кровь, неся потери, изгнали врага с нашей земли, преподали врагу необходимый урок. Враг встал на колени перед нами, поднял белый флаг, и отныне азербайджанский народ будет вечно жить как народ-победитель", - выразил надежду глава государства.

Роль Турции и России в установлении стабильности в регионе велика

"Сегодня роль Турции и России в установлении стабильности в регионе велика. То есть, нам этого формата достаточно. К этому формату присоединится и Армения, потому что иного пути у нее нет. Сегодняшняя реальность такова. Мы также поддерживаем последние заявления о нормализации отношений между Турцией и Арменией. В настоящее время определяются рамки реального практического сотрудничества. Турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в нашем регионе. Во время недавней встречи президентов Турции и России были обсуждены армяно-азербайджанские отношения, и мы находимся в постоянном контакте как с Турцией, так и с Россией. Как президент я в постоянном контакте… Нам достаточно этого формата: Турция-Россия-Азербайджан-Армения. Кто хочет - пусть присоединяется, а кто не хочет, решать ему. В любом случае, сегодня ни одна инициатива в этом регионе не может быть реализована без согласия Азербайджана. Это должен знать каждый", - заявил президент Азербайджана.

Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным

"Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это… Азербайджан на пустом месте обвиняют в том, что якобы им управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. Каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела", - сказал Ильхам Алиев.

Мы строим отношения с нашими соседями, всеми другими странами на основе независимой политики, пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела

"Азербайджан - страна, проводящая независимую политику. Это знают все, и мы не первый год проводим независимую политику. Мы строим отношения с нашими соседями и всеми другими странами на основе независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела. С какой страной на каком уровне мы строим отношения – это наше личное дело. Мы же не выдвигаем претензии против стран, которые имеют тесные дружеские связи с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении покровителей. Вторая Карабахская война показала это, и сегодня, посмотрите, сколько стран поддерживают Армению. И что, мы должны стать врагами с этими странами? Нет. Мы признаем суверенное право этих стран. Это их суверенное дело. Да, где-то внутренне это может нас беспокоить, обижать, особенно когда соседние страны чрезмерно усердствуют в отношениях с Арменией. Но мы этого никогда не высказываем, - подчеркнул глава государства. - Мы требуем, чтобы все с уважением относились к нашим суверенным правам, не вмешивались в наши внутренние дела. Такие попытки предпринимались и раньше, и все они провалились. Еще раз хочу сказать, что прозвучавшие против нас обвинения должны быть официально доказаны. Пусть приедут и найдут, есть ли в этом регионе иностранный гражданин".

Мы проявляем добрую волю, но это не означает, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес

"Мы проявляем добрую волю. Но это не означает, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю это здесь - в Джебраиле, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему миру - необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа… Мы не обратили внимания на недавнюю клевету какого-то провинциального иранского муллы против Азербайджана. Но потом, к сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумал против нас беспочвенную клевету", - заявил президент Азербайджана.

Заметим, что перед встречей с общественностью Джебраила Ильхам Алиев успел заложить в городе совместный сервисный центр ОАО «КамАЗ» и Производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод», фундамент промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина», который будет создан в Восточно-Зангезурском экономическом районе, принять участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции «Джебраил», а также комплекса воинской части Государственной пограничной службы, заложить фундамент Джебраильской районной центральной больницы, здания школы, первого многоквартирного жилого квартала и Джебраильского мемориального комплекса...