На Первом разыграют Кубок канала по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал в текущем сезоне разыграют Кубок Первого канала, - сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал планируют провести Кубок Первого канала в нынешнем сезоне", - сообщил Коган, передает ТАСС.

Первый Кубок Первого канала прошел с 5 по 7 февраля на льду арены "Мегаспорт" в Москве и транслировался по телевидению - в первый день турнира прошел прыжковый фестиваль, а затем 6-7 февраля в короткой и произвольной программах состязались две команды - "Красная машина", капитаном которой выступила Алина Загитова, и "Время первых", которую возглавляла Евгения Медведева. Победила команда Загитовой.