Байден допустил дефолт США

Дефолт, который произойдет, если Конгресс США не согласует увеличение потолка госдолга, поставит под угрозу статус американского доллара как мировой резервной валюты, предупредил президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли [на себя], а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", - цитирует его ТАСС.

В результате, добавил глава государства, кредитный рейтинг США опустится, ставки по кредитам вырастут.

Таким образом, подчеркнул он, республиканцы всерьез собираются помешать демократам спасти экономику от катастрофы. Байден призвал тех, кто не хочет спасти страну, хотя бы не мешать демократам сделать это и прекратить "играть в русскую рулетку с экономикой США", так как это "безрассудно и опасно".

Президент предупредил, что не может гарантировать, что дефолта США по их долговым обязательствам удастся избежать, так как решение этой проблемы полностью зависит от поступков республиканцев в Конгрессе.