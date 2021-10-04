На ингушском кинофестивале "Золотая башня" представят более 50 фильмов

В Международном кинофестивале "Золотая башня", который в седьмой раз откроется в Ингушетии 7 ноября, примут участие российские и зарубежные деятели кино, - сообщили в республиканском правительстве.

"На суд жюри представят более 50 кинокартин. Конкурсные фильмы будут показаны в Назрани во Дворце культуры и в кинотеатре "Дружба", а также в домах культуры Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Также в рамках фестиваля пройдут встречи жителей республики с известными актерами и режиссерами.

Кинофестиваль продлится до 12 ноября.