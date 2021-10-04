В чеченском Шали завершилось строительство крупного парка

В чеченском городе Шали в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"завершилось строительство нового парка, его торжественное открытие запланировано на завтра, 5 октября, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Общая площадь парка - свыше 50 тыс кв м. Он спроектирован с учетом исторических особенностей местности и разбит на зоны тихого и активного отдыха. На территории парка есть фуд-корты, торговые павильоны, амфитеатр, а самый центр украсили водная зона и мост", - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Напомним, проект благоустройства парка выиграл федеральный грант на 100 млн рублей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в сентябре 2020 года.