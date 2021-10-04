Часть маршруток Махачкалы стали принимать оплату картой

В ряде маршрутных такси Махачкалы заработала безналичная оплата проезда: и хотя пока их всего 16, в скором времени такую систему планируется внедрить на всех городских маршрутах.

"В Махачкале состоялась презентация пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) пассажиров по маршруту № 2. На 16 автомобилях перевозчика ООО "Современная транспортная система", обслуживающего регулярные маршруты Махачкалы, установлено оборудование для безналичной оплаты проезда пассажиров по маршруту с помощью банковских либо транспортных карт", - говорится в сообщении на сайте городской администрации, передает "Это Кавказ".

Проезд на этих маршрутах теперь можно оплачивать картой, гаджетом и смарт-часами, в дальнейшем компания-автоперевозчик планирует охватить безналичной системой оплаты проезда весь автопарк.

Напомним, годом ранее система безналичной оплаты проезда пассажиров была внедрена на муниципальных и межмуниципальных троллейбусных маршрутах Махачкала - Каспийск.

