Правоохранители задержали заказчика убийства помощника прокурора Махачкалы

Правоохранители задержали одного из заказчиков убийства помощника прокурора Махачкалы 29-летнего Ахмеда Джамалудинова и его 60-летнего отца Омаргаджи, - сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

62-летний уроженец селения Шинкбалакада Акушинского района, проживающий в Москве, сговорившись со своим 64-летним родственником, который отбывает наказание в колонии, заказал убийство Джамалудиновых из-за спора о земельном участке, - полагает следствие, передает "АиФ Дагестан".

Наняв исполнителей убийства, сообщники предоставили им личную информацию о Джамалудиновых, а также передали часть обговоренной суммы – 2 млн рублей.

Предполагаемые исполнители убийства тоже задержаны, - говорится в сообщении.