"Жигули" врезались в ограждение в КЧР, пострадали четверо

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в Карачаево-Черкесии, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

В 5:30 утра на автодороге "Усть-Джегута-Терезе" водитель "ВАЗ-21074", 23-летний житель аула Гюрюльдеук, не справился с управлением и выехал на "встречку", после чего врезался в бетонное ограждение.

"В результате происшествия водитель и три пассажира 2000, 2001 и 2004 г.р., с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в полиции.

При проверке было установлено, что госномера, установленные на попавшем в аварию автомобиле, по базе данных проходят как утраченная спецпродукция.