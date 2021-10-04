В Кабул прибыла гуманитарная помощь из Турции

Турция по линии Турецкого общества Красного Полумесяца доставила в столицу Афганистана продовольственную помощь, - сообщил сегодня на церемонии передачи помощи в афганской столице посол Турции в Кабуле Джихад Эргинай.

"Турецкое общество Красного Полумесяца и другие организации Турции продолжат оказывать поддержку Афганистану и афганскому народу. Это - гуманитарный долг", - сказал турецкий посол, напомнив, что помощь афганскому народу предоставлялась и ранее, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Турецкий посол призвал все страны мира оказать народу Афганистана гуманитарную помощь.

"Помощь Афганистану вступила в новый этап, так как была доставлена более масштабная партия продовольствия - 33 т. В рамках этих инициатив будет распределено около 2 тыс продовольственных посылок, которые удовлетворят месячные потребности 16 тыс человек. Турция оказала эту помощь посредством Турецкого общества Красного Полумесяца. Поддержку в раздаче продовольствия окажет Афганское общество Красного Полумесяца. Приближается зима. Мы вновь доставим продовольствие, а также предметы первой необходимости в зимний период", - добавил посол.