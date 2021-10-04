Соцсети дали глобальный сбой по всему миру

Множество интернет-сервисов, включая социальные сети и мессенджеры, работают с перебоями или вовсе не действуют, сообщают СМИ, ссылаясь на данные портала Downdetector.

Сложности с использованием возникли сначала у Facebook, Instagram, Whatsapp, затем проблема распространилась на Google, Youtube, TikTok, Viber, а также "ВКонтакте" и "Одноклассников".

Более-менее штатно работают только Twitter и Telegram, но пользователи последнего жалуются на замедление его работы.