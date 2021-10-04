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ДТП с пятью автомобилями заблокировало три из пяти полос МКАД

ДТП с пятью автомобилями заблокировало три из пяти полос МКАД

Сегодня вечером на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись сразу пять автомобилей, - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 53 километра МКАД перед съездом на Троекуровский проезд произошла авария с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Из-за аварии дорожным службам пришлось перекрыть три из пяти полос трассы, для проезда пока доступны лишь две полосы.

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