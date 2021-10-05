Национальный туристический маршрут на Северном Кавказе проложат менеджеры и журналисты

Ростуризм намерен разработать национальный маршрут по Северному Кавказу, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, маршрут должен быть разработан уже в 2022 году. При этом глава Ростуризма допустила, что маршрутов может в итоге оказаться два. "Инициатива создания подобных маршрутов должна принадлежать бизнесу и властям регионов", - уточнила Догузова.

В советское время почти вся территория Северного Кавказа была испещрена всесоюзными туристическими маршрутами. Их было около 60; многие начинались в горах, заканчивались на черноморском побережье Грузинской ССР. В тоже время практиковались внутренние региональные маршруты, например, "Приэльбрусье – Домбай" (Приэльбрусье – Кисловодск – Теберда – Домбай). Существовали и чисто зимние маршруты "По Северному Кавказу", они охватывали столицы автономных республик и всесоюзные здравницы на Кавказских Минеральных Водах. Вместе с советской страной в историю ушли и всесоюзные туристические маршруты, а Северный Кавказ в начале 1990-х стал ареной межнационального напряжения и конфликтов.

Нормализация ситуации в регионе, пришедшая на начале XXI века, позволила вспомнить и о туризме. На месте прежних турбаз с холодными "финскими домиками" постепенно стали появляться комфортабельные комплексы с бассейнами, саунами и ресторанами. Конкурировать им теперь приходилось с лучшими отелями в теплых заморских странах. В северокавказских вузах стали готовить специалистов туристической отрасли. Зимой в регион приезжали горнолыжники, летом – любители горных походов. Преобразилась Чеченская Республика, предложившая для отдыхающих высокий сервис и безопасность. Северокавказский туризм крепко вставал на ноги.

Сильный удар по отрасли нанесла в 2020 году пандемия коронавируса. Профессионально подготовленные кадры были вынуждены сменить работу – и произошло это отнюдь не только на Северном Кавказе, заявил "Вестнику Кавказа" соучредитель "Школы оздоровительного туризма", руководитель проекта TourPressTV Валерий Буянов. "Локдаун просто уволил многих туристических специалистов, которые обучались долгое время своей профессии, нарабатывали бесценный опыт. В нынешнем году ситуация изменилась, россияне стали много ездить, но отрасли восстановиться не так просто, поскольку сложно быстро подготовить новые кадры. Очевидно, надо разработать комплексную программу по подготовке специалистов в туристической отрасли",- предложил собеседник "Вестника Кавказа".

Возрождение туризма невозможно без профессионалов, уточнил Валерий Буянов. "Представим ситуацию, когда в турфирму приходят люди, которые хотят поехать, например, на Северный Кавказ, а менеджер знает этот регион в лучшем случае только по одной поездке, объекты он видел лишь из окна микроавтобуса, не прочувствовал местные особенности. В итоге он не может дать исчерпывающую информацию, убедительно рассказать об этих местах. Профессионалы должны уметь грамотно и с пользой продавать туристические услуги, а на местах уже другие профессионалы – создать привлекательность отдыха, способствовать появлению т.н. возвратных туристов, которые в следующий раз приведут с собой в турагентство еще несколько человек", - сказал эксперт.

Создание национального маршрута на Северном Кавказе, потребует больших усилий не только представителей власти и бизнеса, полагает Валерий Буянов. "Журналисты, пишущие о туризме, должны тоже быть профессионалами. Все видят в интернете, какие фешенебельные объекты построены в Чеченской Республике, а насколько там комфортная атмосфера для отдыха, какая там жизнь вообще? Блогеры и самодеятельные авторы видеосюжетов в YouTubе, как правило, не создают картину местной жизни, не приводят факты, а ищут хайп, преподносят себя, добиваются увеличения просмотров своих сюжетов", - считает Буянов.

Разработке национального маршрута на Северном Кавказе должна предшествовать работа многих специалистов, в том числе и журналистов. "Кто-то профессионально пишет о гостиничном бизнесе, кто-то - о кулинарных особенностях региона, кто-то - о местных достопримечательностях. В итоге из этой групповой работы складывается общая картина. Журналисты должны работать сообща, популяризируя конкретные регионы на Северном Кавказе", - заключил собеседник "Вестника Кавказа".

"Вестник Кавказа" готов принять участие в разработке Национального туристического маршрута, предложив в ближайшее время свои варианты многодневного путешествия по региону.