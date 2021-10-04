Дагестанский вольник Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира в Осло

Российский борец вольного стиля из Дагестана Абасгаджи Магомедов стал призером чемпионата мира по спортивной борьбе 2021 года, проходящего в норвежском Осло.

В финальной схватке в весовой категории до 61 кг он оказался сильнее американца Дэйтона Фикса. Бронзовые награды достались японцу Тосихиро Хасегаве и армянскому спортсмену Арсену Харутюняну, сообщает "Это Кавказ".

Напомним, Магомедову 23 года, в апреле он стал чемпионом Европы, до этого он побеждал на индивидуальном Кубке мира 2020 года и на чемпионате России 2020 и 2021 года.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Осло завершится 10 октября.