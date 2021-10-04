Казахстан ратифицировал экологический протокол к конвенции по защите морской среды Каспия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил подпись под законом, который ратифицирует протокол оценки воздействия на окружающую среду на Каспии. Такое сообщение распространила пресс-служба главы государства.

"Ратифицировать протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, подписанный в Москве 20 июля 2018 года", - цитирует его ТАСС.

Протокол был написан в соответствии со ст.17 Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года, процедура его подписания состоялась 20 июля 2018 года в Москве. Цель протокола - проведение оценки воздействия на окружающую среду, чтобы не допустить загрязнение морской среды и суши, а также способствовать сохранению биоразнообразия и грамотному использованию природных ресурсов.