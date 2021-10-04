Власти Ингушетии продлили коронавирусные ограничения до конца октября

Власти Ингушетии до 31 октября продлили антикоронавирусные ограничения, введенные в республике с середины марта прошлого года, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в понедельник.

"На основании предложения регионального управления Роспотребнадзора глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Поправки предусматривают продление ограничений до 31 октября включительно", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В республике после некоторого спада уровня заболеваемости коронавирусом за последние 10 дней снова наблюдается увеличение числа зараженных: за последние сутки жертвами инфекции стали 324 человека, умерли два пациента, - сообщили в Минздраве региона.